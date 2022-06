Fanúšikovia v Košiciach sa nestíhali čudovať: TAKÝTO vlastný gól brankára ste ešte nevideli!

ME v malom futbale, ktoré sa hrajú v Košiciach sú bohaté na zaujímavé športové momenty. V utorňajšom zápase medzi Belgickom a Talianskom padol azda najkurióznejší gól celého turnaja.

Duel Belgicka s Talianskom priniesol viacero pekných akcií. Okrem nich videli fanúšikovia malého futbalu v Steel Arene aj kuriózny gól. Postaral sa oň brankár talianskeho výberu Marco Vascello, ten vyslal strelu, ktorá prekvapila jeho náprotivka v bránke Belgicka.

Raya Garcia Julien sa snažil chytiť vysokú loptu. To sa mu aj podarilo, avšak aj napriek tomu skončila v bránke aj so samotným brankárom. Opora medzi tromi žŕdkami následne skórovala, no napriek tomu sa z víťazstva tešili talianski hráči malého futbalu. Zápas sa skončil výsledkom 4:3.