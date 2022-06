Vodný slalomár Jakub Grigar sa oženil, onedlho sa stane otcom

Vlani v novembri sa zasnúbili, o dva mesiace neskôr prezradili, že sa v auguste stanú rodičmi a teraz sú už manželia. Strieborný vodný slalomár z OH v Tokiu Jakub Grigar (25) sa v sobotu oženil.

Náš kajakár a člen elitného štátneho projektu top športovcov Team Slovakia, si povedal svoje áno s dlhoročnou partnerkou Aďkou.

Rodák z Liptovského Mikuláša zažíva od konca júla minulého roku turbulentné obdobie. Po návrate z olympiády v Tokiu, kde získal striebornú medailu, sa totiž načas stal stredobodom záujmu médií. Nezabúdal ani na partnersské "povinnosti". Po štvorročnom vzťahu sa zasnúbil s priateľkou Andreou a potom originálnym spôsobom na sociálnej sieti prezradili, že sa v lete stanú rodičmi. No a v sobotu prišlo aj na svadbu.

"Nechceli sme veľkú svadbu, ale napokon nás bude dosť. Trochu je to stresujúce, aby sa všetci dobre bavili. Zaobstaral som si dobrý oblek aj topánky. Všetci vravia, že sa to zvykne zmeniť, keď sa narodí dieťa, ja ale verím, že mám dobrú dievku, a aj keď sa z dievky stane žienka, tak to bude taký pekný vzťah ako doteraz," povedal ešte pred svadbou pre rádio Slovensko Jakub Grigar.