Lewandowski posiela ďalší nepríjemný odkaz Bayernu: Slová plné frustrácie!

Poľský futbalista Robert Lewandowski (33) opäť zopakoval, že s ďalším pôsobením v Bayerne Mníchov nepočíta. Káder nemeckého šampióna chce opustiť už počas letného prestupového obdobia, hoci má ešte rok platný kontrakt. O jeho služby má veľký záujem FC Barcelona.

"Niečo vo mne vyhaslo," povedal v rozhovore pre poľský portál Onet Sport o svojom vzťahu s Bayernom, kde pôsobí od roku 2014. "Odchádzam, pretože chcem vo svojom živote viac emócií," tvrdí Lewandowski a verí, že Bavori si ho nebudú chcieť ešte rok udržať za každú cenu. "Ktorý hráč potom bude chcieť prísť do Bayernu s vedomím, že sa mu niečo také môže stať? Kde je lojalita a rešpekt? Vždy som bol klubu k dispozícii napriek zraneniam i bolesti, vždy som bol pripravený, prežil som tu osem krásnych rokov a spoznal som mnohých úžasných ľudí. Teraz by bolo najlepšie nájsť vhodné riešenie pre obe strany."

Tridsaťtriročný Lewandowski získal s Bayernom ligový titul v každej sezóne od svojho príchodu v roku 2014. V ročníku 2019/2020 sa tešil aj z triumfu v Lige majstrov. Na konte má dokopy desať bundesligových titulov, dva získal ešte v drese Borussie Dortmund.

Päťkrát za sebou si navyše vybojoval štatút najlepšieho strelca najvyššej nemeckej súťaže. Teraz by si chcel prestupom do Barcelony splniť ďalší sen. "V súvislosti so mnou sa hovorí iba o jednom špecifickom klube a iné ponuky nezvažujem," citovala ho agentúra DPA.