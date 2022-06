Tarkovičove osobné poníženie, hráči si po hanebnej prehre sypú popol na hlavu

Hanebná prehra! Slovenskí futbalisti nezvládli úlohu jasného favorita. Na domácej pôde podľahli v zápase 3. skupiny C-divízie mužstvu zo 125. miesta rebríčka - Kazachstanu 0:1.

Jediný gól v historicky prvom meraní síl tímov dal v 26. minúte hráč FC Astana Aslan Darabajev.

Slovákom tak naďalej zostávajú v tabuľke tri body za víťazstvo proti Bielorusku 1:0. Zverencov trénera Štefana Tarkoviča najbližšie čakajú dva zápasy na pôde súperov. V Azerbajdžane sa predstavia v Baku 10. júna o 18.00 h a v Kazachstane nastúpia 13. júna o 16.00 h v Nur-Sultane.

Tréner Štefan Tarkovič bral prehru ako osobné poníženie. "Prehra doma s Kazachstanom je pre mňa veľmi ťažká a ponižujúca. Podali sme podľa mňa zlepšený výkon ako v Novom Sade, no enormne sa trápime v útočnej fáze a pri zakončení. Vstup do zápasu nebol zlý. Dostávali sme sa do príležitostí, no v šestnástke sme neboli dôrazní. Pri góle sme prepadli v situácii, na ktoré sme sa pripravovali. Gól nás trochu dostal do kolien. Zranenie Škriniara nám tiež nepomohlo. Po prestávke sme oživili hru. Vypracovali sme si gólové príležitosti, no neboli sme schopní sa gólovo presadiť," povedal po stretnutí sklamaný kouč Tarkovič.

Popol na hlavu si sypali aj samotní hráči. "Dostali sme gól a potom sme sa snažili dobiť súperovu bránu. Šťastie nestálo na našej strane. Trafili sme žrď a mali sme šance, ktoré sme nepremenili. Škoda neuznaného gólu. Takých faulov, aký odpískali Kuckovi, bolo v celom zápase veľa bez povšimnutia," vravel Ladislav Almási.

Aj útočník Lukáš Haraslín hľadal príčiny prehry: "Prehrali sme zápas, ktorý nemôžeme prehrať. V reprezentácii nemôžeme podávať takéto výkony proti takýmto súperom. Pri mojej šanci som sa to snažil dávať na zadnú tyč, nemal som to dávať tak vysoko. Nie som rozhodca, nechcem sa vyjadrovať k neuznanému gólu."

Obranca Juraj Chvátal odohral prvý reprezentačný zápas, no spomínať naň v dobrom nebude. "Na jednu stranu sa teším z prvého štartu v reprezentácii. Na druhej sme chceli proti takémuto súperovi vyhrať, čo sa nám doma nepodarilo. Dostali sme gól, v ktorom som bol namočený aj ja."

Po záverečnom hvizde tak na trnavskom štadióne prišiel z tribún piskot. Smeroval k slovenským hráčom, ktorí úlohu favorita nepotvrdili a neoslnili ani výkonom.

"Ja sa im nedivím. Za to, čo sme predviedli, sme si piskot zaslúžili. To nás nesmie zobrať, nemôžeme sa utápať. Musíme zdvihnúť hlavu. Nie sme majstri sveta, aby sme každého vyplieskali tri či päť nula. Nehráme tak kvalitne, ako by sme chceli," nešetril sebakritikou Juraj Kucka.