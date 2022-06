Strelec neuznaného gólu Almási: Nechápal som, čo tým rozhodca sleduje

Slovenskí futbaloví reprezentanti nezvládli pondelňajší zápas 3. skupiny C-divízie Ligy národov a prehrali s Kazachstanom na domácej pôde 0:1.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O jediný gól hostí sa postaral v premiérovom vzájomnom stretnutí Aslan Darabajev, ktorý sa presadil v 26. minúte.

Pre 33-ročného útočníka to bol premiérový gól v národnom drese a blízko k nemu mal aj domáci Ladislav Almási. Ten síce prekonal Igora Šackého, keď využil v 77. minúte prihrávku Lukáša Haraslína do malého vápna, no zasiahol VAR a hlavný rozhodca nakoniec gól neuznal pre faul Juraja Kucku pri zakladaní akcie.

"Vedel som, že budeme dobýjať bránku, a snažil som sa nájsť priestor na strelu, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Za mňa mal gól platiť," povedal Almási po stretnutí v mixzóne. Jeho neuznanie považoval zo strany rozhodcu za nekonzistentné.

"Videl som, že tam niečo bolo, ale takýchto súbojov bolo množstvo a neboli pískané. Nechápal som, čo tým sleduje," uviedol útočník Baníka Ostrava na adresu estónskeho arbitra Krista Tohvera.

K trom bodom pre Slovensko bol veľmi blízko aj striedajúci Haraslín, ktorý po zhruba hodine hry opečiatkoval konštrukciu Šackého bránky vo vyloženej šanci.

"Ako každý striedajúci hráč som sa to snažil oživiť a pomôcť chalanom. Povedali sme si, že chceme hrať niekde inde a preto musíme pridať a vyhrávať takéto zápasy. Sme povinní dominovať v nich a nepustiť súpera do žiadnej šance," nešetril kritikou 26-ročný Haraslín, ktorý upriamil pozornosť aj na výpady svojho tímu po ľavom krídle. Tie síce boli efektívne, no bez platnej koncovky:

"Treba hrať rýchlejšie a priamočiarejšie. Snažili sme sa dostať dopredu cez kraje a mali sme šance, no nepretavili sme ich do gólu." Z takejto akcie ťažil aj on práve pri akcii z 62. minúty, keď mu poslal loptu debutant v národnom drese Juraj Chvátal.

"Potešilo ma, že som dostal šancu doma. Chceli sme tri body, ale nepodarilo sa. Kazachovia boli po svojom góle viac v bloku," opísal priebeh po inkasovanom góle Chvátal. Počas celého zápasu bol platný pri zakladaní akcií, no zároveň mal podiel viny aj pri tej jedinej úspešnej zo strany súpera.

"Dostali sme gól, v ktorom som bol namočený, veľmi ma to mrzí. S 'Kucom' (Jurajom Kuckom, pozn. red.) sme si nerozumeli, prehodili nás, v šestnástke to trafili a padlo im to tam," opísal 25-ročný zadák jediný presný zásah stretnutia.

Zverencov Štefana Tarkoviča čaká nadchádzajúci zápas v Lige národov na pôde Azerbajdžanu v piatok o 18.45 SELČ. Z Baku sa následne presunú do kazašského Nur-Sultanu, kde budú mať presne po týždni možnosť napraviť svoje pondelkové zaváhanie a potvrdiť pozíciu favorita skupiny.

Tabuľka

1. Kazachstan 2 2 0 0 3:0 6

2. SLOVENSKO 2 1 0 1 1:1 3

3. Bielorusko 2 0 1 1 0:1 1

4. Azerbajdžan 2 0 1 1 0:2 1