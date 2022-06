Z Pardubíc až do zámoria: Bronzový medailista podpísal kontrakt s klubom z NHL!

Dvadsaťdvaročný krídelník má za sebou úspešné vystúpenie na MS vo Fínsku. V 10 zápasoch strelil štyri góly, pridal štyri asistencie a svojimi výkonmi pomohol Česku k bronzovým medailám.

Blümel strávil uplynulú sezónu v Pardubiciach, v 49 zápasoch nazbieral 24 bodov (12+12), v piatich dueloch play off nebodoval. Počas troch sezón v najvyššej českej súťaži nazbieral v 142 dueloch 65 bodov (35+30). Blümela si pôvodne do NHL vybral Edmonton zo stého miesta v drafte v roku 2019.

Matej Blumel scored the lone goal in @narodnitym’s 1-0 win over USA. #USACZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/eoZx82Lcc1