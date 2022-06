Haalandovi sa vyhrážal zlomením nohy! Nór ale súpera zotrel na ihrisku i mimo neho

Talent svetového futbalu Erling Braut Haaland (21) má za sebou ďalšie úspešné futbalové predstavenie. Tentoraz sa však okrem gólových príležitostí musel vysporiadať aj s vyhrážaním od súpera.

Nórsko sa v nedeľňajšom zápase Ligy národov stretlo na pôde súpera so susedným Švédskom. Hostia zvíťazili 2:1 a ich hviezda sa postarala o oba presné zásahy.

Na ihrisku mali vládnuť aj veľké emócie, keď si domáci obranca Alexander Miloševič údajne dovoľoval na Haalanda. Ich slovná výmena bola zachytená aj prítomnými kamerami a nórsky futbalový poklad počas toho nevyzeral veľmi nadšene.

Slovná prestrelka ho napokon po premenenom pokutovom kope motivovala aj k víťaznej trefe, hoci sa mu Miloševič údajne vyhrážal zapríčinením nepríjemného zranenia. Haaland však po zápase s humorom kontroval.

"Povedal, že mi zlomí nohy. O minútu a pol neskôr som skóroval. To bolo dobré, nie?"

Muž švédskej defenzívy však tvrdenie o vyhrážaní poprel.

"Nikdy by som mu to nepovedal. Je dosť neslušné a zvláštne, že hovorí veci, ktoré som nepovedal, pretože ja nehovorím po nórsky a on nehovorí po švédsky. Na ihrisku nehovorím po anglicky, takže neviem, ako by sme mali komunikovať," povedal reprezentant Švédska.