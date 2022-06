V NHL sa prepisovala história: Bývalý spoluhráč Cháru to dokázal ako prvý!

Bergeron po piaty raz získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL, čo sa pred ním ešte nikomu nepodarilo. Sám však ešte nevie, či v hokejovej kariére bude pokračovať aj naďalej.

Na svojom konte mal doposiaľ rovnaký počet spomínaných ocenení ako Bob Gainey, ktorý ovládol anketu v úvodných štyroch ročníkoch jej existencie. Po piatom prvenstve sa však na vrchole osamostatnil práve bostonský hokejista.

Anketu vyhlasovala Asociácia profesionálnych novinárov NHL a Bergeron v nej uspel spomedzi konkurencie Eliasa Lindholma z Calgary a Aleksandra Barkova z Floridy Panthers.

Víťaz cennej trofeje ešte nerozhodol o svojej budúcnosti , no po vypadnutí z tohtoročného play-off NHL sa so spoluhráčmi emotívne rozlúčil. "Je veľmi skoro, všetko je veľmi čerstvé," povedal kapitán Bruins.

Patrice Bergeron is your 2021-22 Frank J. Selke Trophy winner! He now has sole possession of the most wins in NHL history as he's taken home the trophy five times! 🤩 #NHLAwards pic.twitter.com/9Uf8fRcij7