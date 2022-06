Strach vyvolávajúce zábery z Afriky: Otrasený boxer udieral neviditeľného súpera

Juhoafrický boxer Simiso Buthelezi vystrašil fanúšikov údermi do imaginárneho protivníka niekoľko sekúnd po tom, ako svojho skutočného súpera úspešne zasiahol. V 10. kole nedeľňajšieho zápasu o titul Svetovej boxerskej federácie v africkej ľahkej váhe proti Siphesihle Mntungwovi Buthelezi vyrazil na svojho súpera.

Mntungwa nezvládol nápor oponenta, pod silou jeho úderov sa na malý okamih prevalil cez laná ringu. Rýchlo sa však postavil na nohy a vrátil sa. Rozhodca dal pokyn k pokračovaniu zápasu, no niekoľko sekúnd neskôr to bol Buthelezi, ktorý akoby nevnímal svoje okolie, keď už mal víťazstvo na dosah.

Odvrátil sa od Mntungwu a namiesto toho sa pozrel na roh ringu a začal sa k nemu približovať. Aj keď mu arbiter uhýbal z cesty, stále kráčal dopredu a rozhodol sa rozdávať údery do vzduchu. Rozhodca zasiahol a zápas zastavil, čím Mntungwa získal víťazstvo a titul.

Buthelezi si oprel hlavu do rohu, keď ho rozhodca zozadu objal, pravdepodobne v snahe zabrániť mu mávať rukami. Zábery incidentu sa rozšírili na sociálnych sieťach a sú desivou pripomienkou toho, čo sa môže stať v bojových športoch.Buthelezi je v stabilizovanom stave a v najbližších dňoch ho vyšetria.

"Zdroje zdieľajú, že Simiso Buthelezi je momentálne v stabilizovanom stave v Južnej Afrike a v najbližších dňoch sa dozvieme viac o tom, čo mohlo potenciálne spôsobiť veľmi desivú a zvláštnu reakciu v ringu." uviedol boxerský expert Tim Boxeo.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB