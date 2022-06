Kráľovský plat Škriniara: Ak ostane v Interi, môže si výrazne polepšiť

Najlepší, najdrahší, najbohatší! Futbalista Milan Škriniar (27) je hrdým nositeľom všetkých troch prívlastkov. Nedávno sa stal tretí raz v kariére top hráčom Slovenska.

V našich podmienkach je jeho trhová hodnota 65 miliónov eur suverénne najvyššou. Rodák zo Žiaru nad Hronom by mohol čoskoro zvýšiť svoj mesačný zárobok na 417 000 eur v prípade, ak bude súhlasiť s novou zmluvou, ktorú mu ponúka Inter Miláno.

Slovenskému stopérovi vyprší súčasný kontrakt v lete budúceho roka. Taliansky vicemajster je v strehu, lebo vtedy by už nedostal za neho ani cent. Pre oporu zadných radov preto pripravil vylepšené podmienky. Podľa denníka Gazzetta dello Sport ho chce udržať na San Sire ďalších 5 rokov pri ročnom plate, ktorý presiahne spolu s bonusmi 5 miliónov eur. Teraz zarába 3,5 milióna eur.

Už dlhšie má o služby nášho hráča eminentný záujem trojica anglických klubov Manchester United, FC Chelsea a Tottenham Hotspur. Špičkové tímy Premier League však Škriniar dokonale zarmútil. Zo zrazu reprezentácie im odkázal, že dres nerazzurri plánuje obliekať aj naďalej.

„Moja budúcnosť je v Interi. Mám s ním zmluvu a nič sa nezmenilo. Povesti o prestupoch vychádzajú každých šesť mesiacov, každý rok. Nie je tam nič konkrétne. V Interi som spokojný. Uplynulú sezónu som odohral prakticky všetko,“ vyhlásil obranca, ktorý odkopal za klub 48 zápasov.

Pred 10 rokmi začínal v Žiline so 100 eurami mesačne. „Až potom začali kluby po celom Slovensku dávať 333 eur. To bola vtedy najmenšia výplata. Keď som odchádzal zo Žiliny, mal som už tri tisícky. To bol určite slušný plat na slovenské pomery. Mal som okolo 20 rokov, v Sampdorii Janov to bolo asi trikrát až triapolkrát viac ako v Žiline,“ priznal Škriniar pred časom v rozhovore pre Forbes.

Nový kapitán reprezentácie ešte nemá po sezóne. Po včerajšom zápase Ligy národov proti Kazachstanu ho čaká ešte vyše 12 000 kilometrov cestovania za ďalšími dvoma súpermi - Azerbajdžanom a Kazachstanom.

VÝVOJ JEHO MESAČNÉHO PLATU

2012: MŠK Žilina / 100 €

2016: MŠK Žilina / 3 000 €

2016: Sampdoria Janov / 10 500 €

2022: Inter Miláno / 292 000 €

2022: Inter Miláno / 417 000 € (???)