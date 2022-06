Športový riaditeľ Oto Haščák: Kvôli belasým som skončil v Rangers i v repre

Chce sa venovať svojej práci na 100 percent! Hokejový Slovan včera oficiálne predstavil aj nového športového riaditeľa klubu, ktorým sa stal bývalý kapitán reprezentácie a dlhoročný skaut NY Rangers Oto Haščák (58).

Haščák musel kvôli novej práci v bratislavskom klube ukončiť dva kontrakty. „Končím na pozícii asistenta generálneho manažéra slovenskej reprezentácie a aj vo funkcii skauta v klube NY Rangers. Mal som ešte rok platný kontrakt, ale volal som do zámoria a povedal im, že od augusta nastupujem do Slovana a tejto práci sa chcem stopercentne venovať,“ vyjadril sa Haščák, ktorý ponuku od vedenia berie veľmi vážne.

„Slovan je značka a chceme s mojím realizačným tímom nadviazať na klubové úspechy, takže, samozrejme, bude cieľ obhájiť titul,“ pokračoval bývalý skvelý útočník, ktorý stihol fanúšikom predstaviť aj prvé posily. „Ešte by sme chceli doniesť do kádra brankársku jednotku a uvidíme, čo sa nám ešte podarí získať aj do útoku. Inak máme káder na nový ročník prakticky uzatvorený,“ dodal Haščák.

Nové posily

Samuel Baroš (Slovensko) brankár

Carl Ackered (Švéd) obranca

Jakub Minárik (Slovensko) útočník

Tomáš Török (Slovensko) útočník

Liam Pecararo (USA) útočník