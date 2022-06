Z ostrova rovno do klietky: Gala Oktagon 35 prinesie aj súboj Nathana Dzabu s Adamom Raiterom

Oktagon MMA nedávno ohlásil spustenie nového projektu s názvom „KDO PŘEŽIJE?“. Ak ste sledovali šou Survivor, tak určite poznáte bývalého futbalistu Nathana Dzabu a rovnako Adama Raitera, ktorí spoločne v rámci šou zviedli dva náročné súboje.

V jednom z nich dokonca Adam nešťastne trafil Nathana do hlavy, po čom musel byť Slovák o pár hodín prevezený do nemocnice. Tvrdosť a dychtivosť súboja, ktorý obaja zviedli motivovala spoluzakladateľa Oktagonu a zároveň moderátora Survivora Ondřeja Novotného do vzniku atraktívneho zápasu dvoch amatérov.

„Ten nápad vznikol na ostrove, pretože mali medzi sebou konflikt. Sú to zaujímaví chlapci a obaja môžu priniesť k tomuto športu nových ľudí. Chceme ukázať niečo, čo sme tu ešte nemali a čo sme ešte nevideli,“ konštatoval Novotný.

Príbeh oboch zaujímavých osobností a rovnako aj ich prípravu si budete môcť užiť aj vďaka platforme Oktagon.tv. Práve na nej nájdete od 5. júna prvý diel z celkovo 10-dielneho seriálu „KDO PŘEŽIJE“. Samotný súboj Nathan vs Adam je naplánovaný na 17. septembra a uskutoční sa v rámci gala Oktagon 35, na ktorom sa v hlavnom zápase predstaví v titulovom súboji Patrik Kincl, ktorý bude obhajovať pás šampióna strednej váhy proti Alexovi Lohorému.

Nathan svoju prípravu absolvuje pod vedením skúseného Jana Hudáka a Attilu Végha v Spartakus Fight Gym.

„Hrával som profesionálne futbal, ale už po prvých tréningoch cítim, že je to úplne o niečom inom. Priznám sa, že už teraz Adama nenávidím hlavne za to, že kvôli nemu musím absolvovať toto všetko. Zápas bude vyvrcholením tvrdej prípravy a už teraz sa ho neviem dočkať,“ prezradil Nathan Dzaba, ktorý hrával prvú ligu v Kamerune. S bojovými športami nemal praktické ani teoretické skúsenosti rovnako ako Adam. „Už teraz vidím, že je veľmi šikovný, na to, že to nikdy nerobil je na tom dobre. Myslím, že Nathan je už teraz veľký favorit,“ prezradil Hudák zo Spartakusu.

„Za mňa sme s Adamom teraz na začiatku, prináša to všetko ako každý začiatok. Najviac pracujeme na tom, aby sme odbúrali jeho inštinkt prežitia. Adam je ale nadšený a chce makať. Už teraz tam prebieha zaujímavý progres. Od prvého tréningu hovorí, že ide vyhrať, takže si myslím, že psychická prevaha bude na jeho strane,“ prezradil o Adamovi jeho tréner a mentor Patrik Kincl.