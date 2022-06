Kane spoznal trest za zranenie Kadriho: Piata suspendácia v kariére

Dôvodom je jeho zákrok na Nazema Kadriho zo sobotného tretieho duelu finále Západnej konferencie proti Coloradu (2:4). Informoval o tom oficiálny web profiligy.

Útočník Oilers v prvej tretine vo svojom obrannom pásme zozadu narazil Kadriho na mantinel. Center Avalanche sa pri náraze zranil a zápas nedohral. Do tejto série už nezasiahne. Kane inkasoval od rozhodcov päťminútový trest a na jeho zákrok si posvietila neskôr aj ligová disciplinárka.

Tá zobrala do úvahy skutočnosť, že faul sa udial v nebezpečnej vzdialenosti od mantinelu. Kane na základe trestu nebude môcť nastúpiť vo štvrtom dueli, ktorý sa hrá v noci na utorok opäť v Edmontone. Oilers prehrávajú v sérii s Coloradom 0:3 na zápasy.

Krídelníka "olejárov" suspendovala disciplinárka už piatykrát počas kariéry. V prebiehajúcej vyraďovačke zaznamenal v 15 zápasoch 17 bodov za 13 gólov a štyri asistencie.

Kane 5 min major after this hit on Kadri pic.twitter.com/i2C6w9IkFV