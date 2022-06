Posledné víťazstvo? Nadal po rekordnom triumfe zvažuje koniec kariéry!

Španielsky tenista Rafael Nadal uviedol krátko po 14. víťazstve na Roland Garros, že pred zápasmi potreboval niekoľko injekcií, aby utíšil bolesť v ľavej nohe.

Rekordný grandslamový šampión povedal, že ak nenájde iné riešenie chronického problému, nebude môcť hrať na Wimbledone a nie je si istý svojou budúcnosťou v tenise.

Nadal oslávil v piatok 36. narodeniny a v nedeľu si dal darček v podobe 14. triumfu v Paríži a 22. na grandslamových turnajoch. Vo finále nedal šancu Nórovi Casperovi Ruudovi a zdolal ho hladko 6:3, 6:3, 6:0. Počas slávnostného ceremoniálu zdôraznil, že ešte nemieni ukončiť kariéru, no na pozápasovej tlačovej konferencii sa téme svojej budúcnosti venoval viac.

Počas zápasov na turnaji dostával anestetické injekcie na nervy v chodidle, ktoré mu ho znecitliveli. Nadal uviedol, že to urobil preto, že "Roland Garros je Roland Garros".

V priebehu budúceho týždňa vyskúša nové spôsoby liečby, aby zistil, či mu to umožní nastúpiť vo Wimbledone, kde vyhral dva zo svojich rekordných 22 grandslamových titulov.

Turnaj v All England Clube odštartuje 27. júna. "Je zrejmé, že nemôžem ďalej súťažiť s ´uspatou´ nohou. Nemôžem takto pokračovať, no snažím sa nájsť riešenie," uviedol s tým, že ak nové metódy liečby nezaberú, bude musieť zvážiť rozsiahlu operáciu a nevie, či po nej bude môcť súťažiť.

Šancu hrať na anglickom grandslame však nevzdáva. "Wimbledon je vždy priorita, vždy bola. Ak budem môcť hrať s protizápalovými liekmi, tak áno. No už nechcem hrať s anestetickými injekciami. Môže sa to stať raz, no nie je to životná filozofia, ktorou sa chcem riadiť. No vždy som pozitívny," citovala ho agentúra dpa.