Veľká strata pre Colorado: Po nešetrnom hite sa pre jednu z opôr zrejme skončila sezóna

„Je mimo a ostane to tak po zvyšok série, ak nie dlhšie. Hit je najnebezpečnejší spôsob hry v hokeji, Evander mu narazil hlavu o mantinel z 2,5 metrovej vzdialenosti. Asi toľko," povedal tréner Jared Bednar k situácii pre oficiálnu stránku NHL. Jeho hráčovi museli z ľadu pomáhať ostatní členovia tímu.

„Chcel som doňho len naraziť, naozaj. Bohužiaľ išiel do mantinelu a zranil si ruky, bola to smola," uviedol k incidentu Kane, ktorý zaň obdržal päťminútový trest. Stav série je 3:0 v prospech Avalanche. Šancu ukončiť ju v najkratšom možnom čase bude mať Colorado v noci na utorok na ľade Oilers.

Evander Kane gets a five-minute major penalty for this hit on Nazem Kadri pic.twitter.com/wycyNWdDbc