Ďalší medzinárodný škandál pre maďarský futbal: Postaralo sa o neho 30 tisíc detí

Anglickí futbalisti si už tradične pred úvodným výkopom pokľakli, aby dali najavo nesúhlas s rasizmom. V tom momente sa však okamžite z Puskas Arény v Budapešti začalo ozývať mohutné bučanie a piskot domácich podporovateľov.

Takéto správanie je o to prekvapivejšie, že maďarský futbal si práve kvôli rasizmu svojich fanúšikov počas ME a kvalifikácii na MS odpykáva trest od UEFA a FIFA. Z toho dôvodu tak na štadión s kapacitou 67 tisíc ľudí mohlo zavítať len 30 tisíc detí vo veku do 14 rokov a 3 tisíc dospelých ako doprovod. Tí svojím správaním rozhodne nenapravili reputáciu Maďarska na medzinárodnej futbalovej scéne.

