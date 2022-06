Gareth Bale pred zápasom s Ukrajinou o postup na MS: Za výhru sa nebudeme nikomu ospravedlňovať

Žiadne zľutovanie! Hviezdny Gareth Bale (32) poslal ukrajinským reprezentantom pred kľúčovým nedelňajším duelom o postup na MS do Kataru jasný vzkaz. Kapitán Walesu má len jeden cieľ, pre ktorý spraví všetko, čo je v jeho silách.

Bale tvrdí, že hrôzy, ktoré sa momentálne dejú na Ukrajine, nemôžu mať vplyv na dianie na trávniku. „Je to futbal, súťažný zápas a my chceme postúpiť. Možno to pre niekoho znie hrozne, ale pokiaľ vyhrajeme, nebudeme sa za to nikomu ospravedlňovať," povedal čerstvý víťaz Ligy majstrov pred rozhodujúcim súbojom.

„Každý na svete myslí na Ukrajinu, ľuďom to trhá srdce, keď vidia, čo sa tam odohráva, vieme, čo by pre nich športový úspech znamenal, ale aj my chceme ísť na majstrovstvá sveta. A chceme potešiť našich fanúšikov," doplnil. Zápas začína 18:00.