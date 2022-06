Mali by tieto preteky byť vôbec povolené? Dve obete v priebehu jedného týždňa!

Pri havárii v hlavnom meste ostrova Douglasa bol zranený aj jeho kolega Cesar Chanel, ktorý motocykel riadil. Podľa agentúry Reuters bol vo vážnom stave prevezený vrtuľníkom do nemocnice v Liverpoole.

V prebiehajúcej sezóne Tourist Trophy, ktorá je považovaná za jeden z najnebezpečnejších pretekov na svete, ide už o druhé úmrtie. Po nehode v stredajšej kvalifikácii zahynul britský motocyklista Mark Purslow († 29).

It is with deep sadness that we can confirm the passing of Olivier Lavorel following an incident on the opening lap of the first Sidecar Race of the 2022 Isle of Man TT Races.



We extend our deepest sympathies to Olivier’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/HDAY8Vt5GG