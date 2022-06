Attila Végh: Aha, koľko pýta za odvetu s Karlosom Vémolom!

Slovenský bojovník Attila Végh (36) prezradil, že rokovania o odvete s Karlosom Vémolom sú na 90 % hotové. Koľko pýta za odvetný súboj s českým "Terminátorom"?

Attila Végh (36) pred vypredanou O2 arénou zaskočil mnohých fanúšikov aj Karlosa Vémolu, keď ho v Zápase storočia poslal k zemi v úvodnom kole. Uvidíme aj ich odvetný súboj?

„Myslím, že sme na 90 %. Takže odveta vyzerá reálne, ale od samého začiatku to nezáleží na mne. Povedal som, čo za to chcem. A čakám,“ hovoril o priebehu rokovaní Attila Végh pre iSport.cz.

Attila Végh nemal od Zápasu storočia súboj v MMA. V tomto športe nezápasil takmer tri roky. Napriek tomu je stále aktívny. V jeho Spartakus Fight Gyme sú dvaja bojovníci z UFC. Úspešne absolvoval tanečnú šou Lets Dance. Nedávno sa mu narodilo druhé dieťa a v piatok v rámci Fight Nigh Challenge porazil v boxe Emmanuela Newtona. Netají, že v MMA má záujem už len o rozlúčkový zápas.

„Mňa to už nejak neláka. Vo svojej kariére som dosiahol, čo som sám chcel. Všetko. Tento rok budem mať 37 rokov a na konte 44 zápasov v MMA. Mám už teraz iné priority. Mám svoj tím, v ňom dvoch UFC bojovníkov a šampiónov Oktagonu, tak je to už pre mňa viac radosti. Do zápasu s Karlosom by som ale šiel, keby sa to obchodne dohodlo. Ešte jeden zápas v MMA by som dal a to práve s Karlosom," netají svoj plán Attila Végh.

Slovenský bojovník netají, že na odvetnom súboji s Karlosom ho neláka žiadna sláva, titul či prestíž, ale výlučne biznis. „Áno, môžem povedať, že je to určite dvojnásobok,“ odhalil svoje finančné požiadavky v porovnaní s prvým zápasom proti Vémolovi.