Tréner Tarkovič: Toto nám proti Bielorusom chýbalo

Bol ako na ihlách. Trénerovi slovenského národného tímu Štefanovi Tarkovičovi (49) po Suslovovom góle padol poriadny kameň zo srdca. Ako po víťazstve nad Bieloruskom priznal, jeho zverencom chýbala drzosť a odvaha chodiť do osobných súbojov. Vidí, že problém je hlavne v útočnej fáze a tím chce doplniť talentovanými dvadsaťjednotkármi!

„Veľmi si vážim toto víťazstvo. Nezrodilo sa po najlepšom výkone, ale spomenul som si na obdobnú situáciu v Rusku, no s opačným garde - dobrý výkon a prehra 0:1,“ povedal na úvod pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu Tarkovič. Hoci ho zo slabších výkonov niektorých hráčov mohli bolieť oči, ponúkol svoj pohľad na ich dôvody.

„Hralo sa vo veľkom dusne, súperovi hráči sú v pravidelnom zápasovom rytme, niektorí naši mali už dlhšiu pauzu po sezóne. Prvopolčasový zámer hrať po krídlach nám nevychádzal, chýbala nám drzosť a ochota ísť do rizika, skúsiť súboj jedného proti jednému. Po prestávke to bolo lepšie, mali sme tlak, z neho šance a napokon to, čo predviedol Suslov, dalo zmysel našej ofenzívnej hre. Som rád, že striedajúci hráči priniesli zmenu a zlepšenie,“ zamyslel sa tréner.

Absencia dlhoročnej opory Mareka Hamšíka, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru, mužstvo bude cítiť ešte veľmi dlho. „Veci si musia sadnúť, mužstvo si musí vytvoriť svoju tvár a práve takéto víťazstvá tomu pomáhajú. S kolegom Kentošom 21-ky budem hovoriť, rád by som doplnil káder v útočnej fáze,“ uzavrel.

(mib,

foto tasr)