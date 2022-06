Tomáš Suslov zariadil výhru Slovákov nad Bielorusmi: Víťazným gólom si dal darček k narodeninám

Našťastie, v tomto zápase vyšlo aspoň striedanie. Inak toho v stretnutí Slovenska proti Bielorusku (1:0) v rámci Ligy národov nebolo veľa na pozeranie. Zverenci Štefana Tarkoviča totiž predviedli slabý výkon a za víťazstvo a dôležité tri body môžu poďakovať najmladšiemu členovi tímu Tomášovi Suslovovi (19), ktorý po dvoch minútach pobytu na ihrisku s veľkou dávkou šťastia strelil svoj prvý reprezentačný gól!

Slovenská futbalová reprezentácia nastúpila na svoj prvý zápas C-skupiny Ligy národov proti Bielorusom na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade bez divákov na tribúnach. Komornej atmosfére sa prispôsobili obe mužstvá, a tak sa na ihrisku nebolo prakticky na čo pozerať. Favorizovaní Slováci sa dlho nevedeli presadiť a vytvorili si minimum šancí. Tŕň z päty im napokon vytrhol najmladší člen kádra Tomáš Suslov, ktorý strelil svoj prvý reprezentačný gól a dal si tak najkrajší darček k 20. narodeninám, ktoré oslávi o dva dni. Stačili mu na to iba dve minúty pobytu na trávniku, keď v 59. minúte vystriedal Schranza. Určite mu neprekáža ani fakt, že gólová strela bola pôvodne zamýšľaná ako centrovaná lopta smerom na nabiehajúceho útočníka Ladislava Almásiho.

„Kopol som to s očakávaním, že keď to nikto netečuje, tak to môže brankára prekvapiť. Som rád, že to vyšlo,“ vyjadril sa po zápase Tomáš Suslov, ktorý si v poslednom období prešiel zdravotnými komplikáciami. „Mám za sebou náročné obdobie. Šesť týždňov som nehral, teraz som už však stopercentne pripravený a môžem pomôcť mužstvu. Zvládnem odohrať aj celých deväťdesiat minút, ale už iba v troch zápasoch,“ narážal na ďalšie júnové vystúpenia slovenskej reprezentácie v Lige národov. Tá si to zajtra rozdá v Trnave s Kazachstanom, potom sa stretne v piatok v Baku s Azerbajdžanom a 13. júna odohrá v ďalekom Nur Sultane odvetu s Kazachmi.