Hokejový útočník Pavol Regenda: Od olympiády ma sledovali z NHL

Sám tomu ešte nevie uveriť! Hokejový útočník Pavol Regenda (22) a s piatimi gólmi najlepší strelec na nedávnom šampionáte vo Fínsku bude v kariére pokračovať v zámorí. Koncom týždňa podpísal dvojcestný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Anaheim Ducks. Denníku Nový Čas prezradil, ako sa prestup upiekol, či boli v hre aj iné tímy a kde momentálne dovolenkuje.

Kedy sa vlastne zrodil váš prestup do Anaheimu?

- Už od zimnej olympiády v Pekingu som vedel, že nejaký záujem zo zámoria o moje služby je, ale všetko riešil môj agent. Ja som sa venoval hokeju a snažil sa hrať najlepšie, ako viem. Ešte počas nedávnych majstrovstiev sveta vo Fínsku nebolo nič isté, až po turnaji mi agent povedal, že Anaheim mi ponúkol dvojročný kontrakt, ktorý som aj podpísal a som nesmierne šťastný. Verím, že v budúcnosti oblečiem jeho dres aj v NHL. Bol by to obrovský splnený sen, veď každý hokejista túži hrať v najlepšej lige sveta.

Boli v hre aj iné kluby z NHL?

- Áno, ale rozhodli sme sa pre Anaheim.

Viete povedať aj aké?

- To už teraz nie je podstatné.

Ako túto správu prijaliv Mladej Boleslavi, kde ste už mali dávnejšie podpísaný kontrakt?

- Je to špičkový český klub a musím povedať, že to zobrali veľmi dobre. Zavolal mi osobne športový manažér Václav Nedorost a povedal mi, že to aj očakával a poprial mi veľa šťastia. Pôvodne som si myslel, že práve Boleslav bude taká medzi­zastávka do NHL, došlo to skôr a nikde nie je napísané, že v budúcnosti si v tomto českom mužstve ešte nezahrám.

Je to pre vás sezóna ako z rozprávky – olympiáda, majstrovstvá sveta a ako bonus aj kontrakt s klubom NHL…

- Presne tak. Je to až neuveriteľné, veď pred rokom som ešte nebol ani v slovenskej reprezentácii a tento ročník bol naozaj ako z rozprávky - a tá zmluva s Anaheimom je iba čerešnička na torte.

Aký veľký rukopis má na kontrakte kanadský kouč národného tímu Craig Ramsay?

- Obrovský. Dal mi šancu a som nesmierne vďačný celému realizačnému tímu národného mužstva na čele s prezidentom Mirom Šatanom i asistentom manažéra Otom Haščákom. Rovnako veľké ďakujem patrí aj Michalovciam a fínskemu koučovi Tomekovi Valtonenovi, ktorý mi v klube veril. Bol to pre mňa krásny rok a verím, že všetky skúsenosti, ktoré som nazbieral, mi pomôžu aj v zámorí.

V Anaheime v minulosti pôsobil napríklad aj obranca Ľubomír Višňovský. Nebavili ste sa s ním ešte?

- Nie, pretože jednak nemám na neho kontakt a ani sa nepoznáme. Ale samozrejme, že rád by som sa s ním porozprával o klube a organizácii. Písal mi však Tomáš Tatar a povedal mi, že ak budem hocičo potrebovať, tak sa mu mám ozvať, čo si veľmi vážim.

Už viete, kedy cestujete do zámoria?

- Na júlovom drafte má byť nováčikovský kemp, ale ešte presne neviem, či tam pôjdem. Čakám, čo mi v klube povedia, ale chcem tam cestovať čo najskôr, aby som sa adaptoval a dobre pripravil na štart ročníka. Určite bude pre mňa lepšie, keď budem trénovať v zámorí ako na Slovensku.

Už ste po šampionáte stihli dovolenku?

- Akurát som v Grécku a ešte sa potom chystám s partiou kamarátov do Chorvátska. Naozaj si potrebujem teraz dobre oddýchnuť, pretože sezóna bola dlhá a náročná.