Sadio Mané zaskočil novinárov: Podľahne tlaku senegalských fanúšikov?

Hviezda Liverpoolu Sadio Mané (30) je naďalej spájaný s prestupom do Bayernu Mníchov už v tomto letnom prestupovom období a senegalská hviezda vyslovila ďalší výstižný náznak týkajúci sa jeho možného odchodu z Anglicka.

30-ročný hráč je v úzkom kontakte s mníchovským Bayernom, keďže na Anfielde mu ešte nebola ponúknutá nová zmluva. Mané je potešený myšlienkou na trojročnú zmluvu s nemeckým gigantom a prestup do Bundesligy.

Kontrakt s Liverpoolom mu síce platí do júna 2023, no Mané dal jasne najavo, že chce ukončiť svoje šesťročné pôsobenie na Merseyside.

„60-70 % Senegalčanov dúfa, že ma uvidí odchádzať. Urobím to, čo chcú oni," uviedol Mané pred sobotňajším kvalifikačným zápasom Afrického pohára národov, v ktorom Senegal doma privíta Benin.

Zdá sa však, že čas odchodu skutočne nastal, keďže Bayern je pripravený vrhnúť sa do boja o náhradu za svoju hviezdu, ktorou ešte stále je Robert Lewandowski, no ten by rád prestúpil do Barcelony.

Nemecký Sky Sport prostredníctvom portálu Sport Witness informuje, že šéf Julian Nagelsmann plánuje odchod poľského zakončovateľa, ale Maného nepovažuje za jeho priamu náhradu.

Nagelsmann by však Maného radšej nasadzoval na inom poste. Rokovania so senegalským futbalistom, ktorý údajne informoval svojich spoluhráčov o svojej túžbe odísť, sú údajne v rozhodujúcej fáze.