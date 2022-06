Aktivistka sa počas zápasu pripútala o tenisovú sieť: Prerušila semifinále French Open

Druhé semifinále mužskej dvojhry na French Open medzi Marinom Čiličom a Casperom Ruudom bolo dočasne prerušené po dvoch hodinách hry, keď Nór viedol 4:1 v treťom sete. Protestujúca ochrankyňa životného prostredia prerušila zápas tým, že sa pripútala k sieti.

Osamelá žena sa vyhla ochranke a vbehla na antukový kurt, kde sa k vlastnému náhrdelníku pohotovo pripútala o roh tenisovej siete a oblečené mala biele tričko s nápisom: "Zostáva nám 1028 dní.“ Odkaz napísaný na oboch stranách jej bieleho trička odkazoval na správu OSN o zmene klímy.

"Ekologickej aktivistke sa podarilo dostať na kurt Philippa Chatriera a pripevnila sa k sieti kovovými drôtmi a lepidlom," uviedla Francúzska tenisová federácia.

Obaja hráči museli na približne 10 minút opustiť kurt. Diváci začali pískať a pokrikovať, ale prítomní členovia ochranky reagovali na nečakané prerušenie veľmi pomaly. Prestrihli remienok spájajúci protestujúcu ženu so sieťou a vyviedli ju z kurtu Philippa Chatriera. Pracovníci bezpečnostnej služby vyniesli ženu z kurtu vo vodorovnej polohe, pričom ju držali za členky a ramená.

"Mladá žena francúzskej národnosti vstúpila do areálu s platnou vstupenkou na začiatku dňa. Neskôr bola odovzdaná polícii." doplnila Francúzska tenisová federácia.

