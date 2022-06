Šatan o Ramsayho budúcnosti v repre: Rokovania sú na dobrej ceste!

Rozoberali aj budúcnosť! Slnečný deň pri partii golfu urobil radosť najmä hokejovému trénerovi Craigovi Ramsaymu (71). Ten priznal, že na pretrase bola aj jeho budúcnosť pri reprezentačnom kormidle. Podľa jeho slov si však musí ešte všetko poriadne premyslieť, aj keď šéf zväzu Miro Šatan (47) naznačil, že celý proces je na dobrej ceste.

„Riešili sme aj moju budúcnosť v slovenskom hokeji, ale finálne rozhodnutie som stále nespravil,“ upokojoval zvedavých novinárov Ramsay a jedným dychom pokračoval.

„Bola to pre mňa dlhá sezóna. Kvalifikácia, olympiáda, majstrovstvá sveta… Je to preto v štádiu riešenia. Šance sú stále tak 50 na 50, aj keď moje spomienky na olympiádu a bronzový úspech sú stále živé. Som hrdý na to, že som mohol byť súčasťou takého úspešného tímu a že sa nám podaril úspech, z ktorého má radosť celé Slovensko,“ dodal architekt bronzového úspechu na ZOH v Pekingu. Samotný Šatan vniesol do situácie trochu viac svetla, keď priznal, že veci sa uberajú správnym smerom.

„Craigovu budúcnosť sme riešili v predchádzajúcich dňoch, je to na dobrej ceste. Keď budeme v závere jednaní, tak dorazíme detaily. Zatiaľ nechám oficiálne stanovisko také, ako povedal aj Craig a síce, že je to 50 na 50. Kým to nebude hotové, nemôžem ísť do detailov,“ objasnil Šatan, ktorý si dobre uvedomuje, že Ramsay je dôležitý článok v celkovej stavbe mužstva.

„Mám radosť, že aj vďaka Craigovi sa vo svetových rankingoch dvíha Slovensko smerom nahor. Hlavne sa to ukazuje v tom, ako nás vníma konkurencia. Počas tohtoročných MS som dostal kopu komplimentov od ľudí zo zámoria, ale aj z Európy. Všetkým sa veľmi páči to, čo robíme s mladými hráčmi a akú filozofiu sme zvolili. Verím, že hokejisti, ktorí dnes dostávajú šancu, sa k tomu postavia zodpovedne a keď budú mať v budúcnosti viac skúseností, prídu taktiež pomôcť reprezentácii. Tých problémov s neúčasťami na MS by malo byť tak menej. Práve naopak, mali by sa prejaviť hlad a spoločná túžba po úspechu,“ uzavrel Šatan.