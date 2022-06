Sapara nechápe Hanckovu absenciu v nároďáku: Ja som hral zápas dva dni po narodení dcérky

Drží stranu reprezentačnému koučovi. Bývalému slovenskému reprezentantovi Marekovi Saparovi (39) sa rovnako ako Štefanovi Tarkovičovi (49) nepáči ospravedlnenie obrancu Sparty Praha Dávida Hancka (24) zo všetkých zápasov Ligy národov. Ako príklad uviedol svoju osobnú skúsenosť, keď sa mu pred rokmi narodila dcérka, ale on už dva dni na to hral majstrovský zápas.

Celá „kauza“ sa začala v momente, keď sa obranca Sparty z osobných dôvodov (pôrod manželky - pozn. red.) ospravedlnil z reprezentačného zrazu a následne zo zápasov Ligy národov.

„Rátal som s ním do základnej zostavy, ale je to jeho rozhodnutie. Je to pre mňa celkom sklamanie,“ vyjadril sa na margo Hanckovej ospravedlnenky Štefan Tarkovič. Hanckovi sa následne v utorok narodil syn Adam a futbalista tak prežíva jedno z najšťastnejších období v živote.

„Samozrejme, že je to krásna udalosť. Ja som to tiež zažil pred pár rokmi, keď sa mi v Turecku predčasne narodila dcérka. Ale museli sme si poradiť a už dva dni na to som hral majstrovsky´zápas,“ povedal pre Nový Čas bývalý reprezentant Marek Sapara, ktorému sa nepozdáva najmä to, že Hancko nebude k dispozícii ani na jedno zo štyroch stretnutí, ktoré na Slovákov čakajú.

„Pochopil by som ešte, keby absentoval v jednom alebo dvoch stretnutiach. Ale vynechať všetky zápasy, navyše, keď sa s ním počítalo do základnej zostavy a je potrebná každá noha, tak to je divné,“ pokračoval Sapara, ktorý už okúsil aj trénerský chlebík a vie sa teda vžiť do pozície Štefana Tarkoviča.

„Ja by som bol tiež nahnevaný. Určite by som si to s hráčom vydiskutoval, ale netrestal by som ho, ani neodpisoval. Dobrých hráčov totiž nemáme nazvyš,“ dodal bývalý výborný futbalista.