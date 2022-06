Dávid Hancko odmietol reprezentovať kvôli narodeniu syna: Tvrdá kritika bývalého trénera!

Futbalový obranca Dávid Hancko (24) bude absentovať v zostave trénera Štefana Tarkoviča v najbližších reprezentačných zápasoch.

Obranca Sparty Praha Dávid Hancko nepomôže reprezentačnému tímu v najbližších zápasoch. Dôvodom je narodenie syna Adama. "Je to pre mňa komplikácia, počítali sme s ním do základu. Je to trochu aj sklamanie, ale je to jeho rozhodnutie," povedal tréner Slovenska Štefan Tarkovič na tlačovej konferencii.

Oveľa tvrdšie vyjadrenie prišlo od bývalého kormidelníka reprezentačnej lode. Ladislav Jurkemik v rozhovore pre Sportnet povedal: "Viacerým sa narodili deti, ale neodmietli preto reprezentáciu. To by si reprezentant nemal dovoliť, neviem si to predstaviť ani v iných krajinách. Buď chceš využiť svoje futbalové roky a reprezentovať, alebo nie."