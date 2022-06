Zlé správy! Ján Volko sa zranil a prišiel o MS

Elitný slovenský šprintér Ján Volko (25) utrpel svalové zranenie v ľavom stehne a definitívne bude chýbať na júlových majstrovstvách sveta v americkom Eugene.

Ako informuje oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ), dvadsaťpäťročný bratislavský rodák mal problémy už počas mítingu v rakúskom St. Pöltene 26. mája. Po rozbehu sa sťažoval na bolesť v ľavom stehne. "Preto posledných približne 30 metrov vypustil. Vo finále potom radšej veľmi neriskoval," referuje atletika.sk.

Odvtedy Volko už nesúťažil a vyšetrenie u jeho lekárky v Prahe potvrdilo svalové zranenie. "Ak pôjde všetko bez komplikácií, najskôr na majstrovstvách Slovenska v Trnave 25. a 26. júna by už mohol súťažiť. To je najoptimistickejší scenár. Na júlový svetový šampionát do Eugene už určite nepôjdeme, o európsky v auguste v Mníchove však ešte – dúfam – zabojujeme,“ povedala jeho trénerka Naďa Bendová pre web SAZ. Medzičasom jej zverenec vynechal aj štart na Zlatej tretre v Ostrave a bežať nebude ani vo štvrtok 9. júna na mítingu P-T-S v Šamoríne.

Trojnásobný medailista na 60 m z halových ME má možnosť uchádzať sa o miestenku na augustový kontinentálny šampionát v Mníchove až do 26. júla.