Rakúskemu cyklistovi išlo na pretekoch o život: Centimetre od smrti!

Už nemusel byť medzi živými! Rakúsky cyklista Marco Friedrich (24)zažil hororové preteky, pri ktorých mu išlo o život.

V predposlednom kole Českého pohára v Kyjove počas pretekov vošlo na trať auto, ktoré zabrzdilo za križovatkou pred rakúskym cyklistom.

"V plne rýchlosti som narazil do zadného okna a spadol. Okamžite som vedel, že sa teraz nesmiem hýbať," opísal desivé momenty pre Heute Friedrich.

Marco mal v tej chvíli pri sebe strážneho anjela, ktorým bol mechanik. "Jeden mechanik mi pritiskol ruku na ranu a zachránil mi tak život," dodal cyklista, ktorý mal po havárii prerazenú polovicu krku, zlomený krčný stavec a stratil dva litre krvi. Od pretrhnutia aorty ho delili iba centimetre.

Prvú operáciu absolvoval v Brne, potom ho previezli do Grazu. Teraz je už v domácej liečbe a ešte tento rok by sa rád vrátil do súťažného kolotoča.