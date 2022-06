Finalistka French Open sa sťažovala na súperku: Nekričí až príliš nahlas?"

Stala sa najmladšou grandslamovou finalistkou od čias Marie Šarapovovej. Americká tínedžerka Coco Gauffová (18) si zahrá na Roland Garros finále proti neprekonateľnej Poľke Šwiatekovej (21).

V semifinále zdolala Talianku Martinu Trevisanovú 6:3 a 6:1. V zápase však musela bojovať s hlukom, viackrát sa sťažovala na krik Trevisanovej. "Nekričí až príliš nahlas?" pýtala sa počas zápasu rozhodkyni.

"Ja tak prosto hrám. Nie je to nič, čím by som chcela Coco rozhodiť. To, že na to upozornila rozhodkyňu, že jej to prekáža, je v poriadku," povedala po zápase Trevisanová.

"Jasne, normálne to neriešim, ibaže ona jačí aj vtedy, keď hrám úder ja," upozornila Gauffová. Treba dodať, že Američanka, ktorá sa nedávno pochválila diplomom zo strednej školy zvládla situáciu vo všetkej slušnosťou a s rešpektom k súperke.