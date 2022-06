LeBron James prepisuje históriu: Prvý hráč NBA miliardárom už počas kariéry

Americký basketbalista LeBron James (37) je dolárový miliardár. Finančný míľnik dosiahol podľa magazínu Forbes ako prvý hráč NBA už počas aktívnej kariéry. Vo veku 37 rokov stále pôsobí v zámorskej profilige v drese Los Angeles Lakers.

Cez miliardovú hranicu mu pomohli preskočiť jeho obchodné aktivity mimo palubovky, keďže kontrakty v kluboch NBA mu priniesli "iba" okolo 350 miliónov amerických dolárov. Medzi najvýraznejšie investície Jamesa patria jeho produkčná spoločnosť SpringHill Co a podiel vo firme Fenway Sports Group, ktorá vlastní futbalový FC Liverpool.

"Veľa ľudí si myslelo, že zlyháme a že som urobil obrovskú chybu, keď som do tohto biznisu priviedol mojich priateľov. My sme to však brali ako motiváciu a odrazový mostík, aby sme boli ešte lepší," povedal James o svojej spoločnosti SpringHill Co, ktorú založil pred dvoma rokmi a úspešne sa zaoberá primárne filmovou a televíznou produkciou.

Jediný ďalší basketbalový miliardár je Michael Jordan. Ten však túto métu dosiahol až dlho po tom, ako odišiel do basketbalového "dôchodku", keď na cene výrazne stúpli jeho investície v klube NBA Charlotte Hornets. Informovala o tom agentúra AFP.