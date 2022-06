Prestupová senzácia v Česku: Talent zo Sparty smeruje do Bundesligy!

Tretí tím uplynulej sezóny mal zaplatiť za služby devätnásťročného ofenzívneho univerzála okolo 16 až 18 miliónov eur plus bonusy. Hložek podpísal s novým tímom kontrakt na päť rokov. "Leverkusen je pre mňa výborná voľba. V posledných týždňoch som dosť sledoval práve Bayer, mužstvo hrá krásny futbal. To, že som sa stal jeho súčasťou je skvelé," citoval ho portál idnes.cz.

Official, confirmed. Bayer Leverkusen sign talented striker Adam Hložek from Sparta Praha for €13m guaranteed fee plus add-ons and 30% sell on clause. 🇨🇿🤝 #transfers



Hložek was also in Sevilla radar but he accepted Bayer Leverkusen bid last week. pic.twitter.com/Ne3wYcbikr