Futbalisti Česka vstúpili do Ligy národov dôležitým víťazstvom nad Švajčiarsko (2:1). V Prahe v elitnej A-divízií Ligy národov strelil dva kuriózne góly, o ktorých sa možno ešte teraz sníva švajčiarskemu brankárovi Yannovi Sommerovi.

Ako prvý ho prekonal už v 11. minúte Jan Kuchta. Coufal hodil dlhý aut do pokutového územia, obranca Fabian Schär chcel hlavou loptu odvrátiť do bezpečia, loptu ale netrafil a Kuchta na zadnej žrdi v pohode loptu doklepol do bránky.

V 58. minúte centroval loptu Jankto, tá sa obtrela o Djibrila Sowu a napokon skončila v sieti. Kuchta sa síce po lopte naťahoval, ale zrejme ju netrafil. Gól je evidovaný ako vlastný.