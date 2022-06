Futbalisti vstúpia do Ligy národov zápasom proti Bielorusku: Vyženú z hláv dovolenky?

Foto

Nie je to termín, ktorý by futbalisti zbožňovali! Ledva si vyzliekli klubové dresy a ukončili ligové súťaže, už sa na nich valia reprezentačné povinnosti. Viacerým hráčom behá po rozume za dlhou sezónou zaslúžená dovolenka, no myšlienky na relax neprichádzajú do úvahy.