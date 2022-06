Z Regendovho kontraktu v NHL sa nabalia aj na Slovensku: Kasa Michaloviec sa naplní

Ďalší Slovák v NHL! Skvelá správa obletela v stredu hokejové Slovensko. Reprezentačný útočník Pavol Regenda (22) podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Anaheim Ducks.

"Káčeri" informáciu zámorských médií v stredu oficiálne potvrdili aj na svojej webstránke bez zverejnenia finančných podrobností.

Podľa portálu puckpedia.com je zmluva dvojcestná a zahrňuje viaceré bonusy. V prvom roku bude mať Regenda v prvom tíme Ducks základný plat 750.000 dolárov, na farme by dostal 80.000 USD. Okrem toho zinkasuje podpisový bonus 92.500 USD a na výkonnostných bonusoch si môže zarobiť ďalších 82.500 USD. V druhom roku sa jeho základný plat zvýši na 775.000 dolárov, v nižšej súťaži bude 80.000 USD. Podpisový bonus by sa nezmenil, výkonnostné bonusy by klesli na 57.500 USD.

Naprázdno neobíde ani jeho doterajší klub z Michaloviec. Na základe novej dohody medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a NHL má extraligový klub v prípade podpisu zmluvy nárok na 10 tisíc eur.

"Na základe zmluvy medzi NHL a SZĽH je určená finančná odmena za podpis zmluvy hráča s tímom NHL a tá sa percentuálne rozpočítava medzi kluby, v ktorých hokejista pôsobil posledné štyri sezóny," uviedol pre denník Pravda hovorca SZĽH Peter Jánošík.

Podľa informácii Pravdy ide o 230-tisíc dolárov. 40 percent z nej dostáva klub, kde hráč pôsobil naposledy. Po 20 percent ide potom aj tímom, kde hrával v predchádzajúcich troch ročníkoch. Regenda strávil posledné dve sezóny v Michalovciach, čiže klub z východu republiky by mal dostať čiastku 138 tisíc dolárov.