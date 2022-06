Messi sa teší z ďalšej trofeje: Gól nedal, ale bol pri dvoch presných zásahoch

Argentínsky futbalista Lionel Messi (34) zohral v stredu kľúčovú úlohu pri výhre svojej reprezentácie v zápase Finalissimy. Jeho tím zvíťazil v oficiálnom súboji úradujúcich majstrov Európy a Južnej Ameriky nad Talianskom 3:0.

"Dnešok bol dobrý test, pretože Taliansko má skvelý tím. Vedeli sme, že to bude kvalitný duel a dobrá príležitosť stať sa šampiónmi," uviedol Messi podľa AFP po stretnutí na londýnskom Wembley, v ktorom sa síce nepresadil gólovo, no asistoval pri dvoch presných zásahoch spoluhráčov.

Tridsaťštyriročný útočník si tak pripomenul triumf, ktorý na tomto štadióne dosiahol s FC Barcelona v roku 2011. Vtedy katalánsky klub zdolal vo finále Ligy majstrov Manchester United 3:1.

"Bolo to nádherné finále. To, čo sme tu zažili, bolo krásne," dodal Messi, ktorý s národným tímom dosiahol po vlaňajšom triumfe na Copa America druhý veľký úspech. Aj vďaka nim bude Argentína patriť do širšieho okruhu favoritov na zisk titulu na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare. Ten by bol pre krajinu prvý od MS 1986, keď ju k trofeji priviedol legendárny Diego Maradona.

"Po Copa America sa všetko zmenilo. Teraz si to užívame a vychádza nám oveľa viac vecí. Sme nadšení, no musíme zostať nohami na zemi," zdôraznil strelec druhého gólu Angel Di Maria. Argentína naposledy utrpela prehru pred takmer tromi rokmi, keď v semifinále Copa America 2019 podľahla 0:2 Brazílii. Odvtedy je nezdolaná už 32 stretnutí za sebou.

Taliansku sa naopak nepodarilo napraviť dojem zo semifinále baráže, keď senzačne podľahlo 0:1 Severnému Macedónsku a druhýkrát za sebou sa neprebojovalo na MS. Sklamanie z výsledku vo Wembley zvýraznil aj fakt, že "Azzurri" sa na tom istom mieste tešili v júli z titulu na ME, keď zdolali v jedenástkovom rozstrele domáce Anglicko.

"Súper bol lepší. V prvom polčase sme ešte mali šancu, no po prestávke sme neurobili dosť pre obrat," povedal tréner talianskej reprezentácie Roberto Mancini krátko k výkonu svojho mužstva. Po vypadnutí v marcovej baráži sa zameriava na mladších hráčov a v tomto trende chce pokračovať aj v nadchádzajúcich stretnutiach Ligy národov proti Anglicku, Nemecku a Maďarsku. V polčase stredajšieho duelu vystriedal kapitána Giorgia Chielliniho, pre ktorého bol 117. zápas v národnom drese zároveň reprezentačnou rozlúčkou.

Argentína vyhrala vlani juhoamerický šampionát po 28 rokoch. Práve v roku 1993 sa konal aj predchádzajúci zápas Finalissimy, v ktorom "Albicelestes" zdolali vtedajšieho európskeho šampióna Dánsko v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas v riadnom hracom čase a po predĺžení skončil nerozhodne 1:1.