Olympijská šampiónka Vlhová otvorene priznala: Bola som prázdna, nezdvihla som ani päť kíl! Pre toto je Shiffrinová najlepšia

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa už pripravuje na novú sezónu. V júni sa chystá na lyže a v septembri absolvuje prípravu v Argentíne.

Pre Liptáčku bol rok 2022 prelomový, pretože si splnila svoj detský sen a získala olympijské zlato v Pekingu. Vo Svetovom pohári pridala malý glóbus za slalom. Siahala aj na veľký, ale v závere sezóny jej ho vyfúkla rivalka Mikaela Shiffrinová.

Petra Vlhová už počas olympiády cítila veľké vyčerpanie. "Po zisku zlata som bola prázdna. Najskôr som bola v eufórii, ale potom som išla dole. Odísť z olympiády bolo ťažké rozhodnutie, chcela som ďalšiu medailu. Povedala som si, že idem do posilňovne, aby som niečo robila po tých oslavách. Prišla som tam a nevedela som zdvihnúť ani päť kíl.

Bola som bez energie a takto to išlo pár dní. Povedala som tímu, že nie som schopná ísť na kopec. Je to aj zodpovednosť voči sebe samej. Nemôžem ísť na kopec nepripravená. Mohla som sa zraniť. Išla som domov a bojovala o glóbus," povedala Petra Vlhová v podcaste Boris a Brambor.

Olympijská šampiónka tvrdí, že Slovákom chýba sebavedomie. A vysvetlila to na príklade Američanky Mikaely Shiffrinovej. "Slovákom chýba sebavedomie. Čo je na tom, že poviem, že idem na veľký glóbus? Vidím to a verím si. Naučil ma to bývalý tréner Livio Magoni. Sme mala krajina, je to prirodzené. Nedá sa to porovnávať napríklad s USA. Mikaela Shiffrinová môže mať najhorší deň, ale príde a povie, že je najlepšia. Mali by sme si na Slovensku viac veriť. Nie sme na tu zvyknutí na tlaky," prezradila Vlhová.