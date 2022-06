Prestupová trénerská bomba? Weiss na lane konkurenta Slovana

Tréner Vladimír Weiss st. (57) sa spomína ako jeden z kandidátov na pozíciu nového hlavného kouča jedného z konkurentov Slovana Bratislava. Vybuchne prestupová trénerská bomba?

Nad budúcnosťou trénera Vladimíra Weissa st. (57) v Slovane Bratislava visí veľký otáznik. Kouč priviedol belasých k obhajobe majstrovského titulu a k miestenke v kvalifikácii Ligy majstrov. Ale opakovane kritizoval vedenie klubu aj niektorých hráčov.

Pôvodne sa hovorilo o päťročnej zmluve, ktorú mal Weiss so Slovanom uzavretú. Z tej je zrazu záhadne ročná... V posledných dňoch bol Weiss spájaný s možným presunom do Sparty Praha. No vedenie klubu z Letnej napokon siahlo po Dánovi Priskem.

„Ja mám zmluvu platnú ešte mesiac, oficiálnu ponuku na jej predĺženie som nedostal a tým je povedané všetko. Táto vec je otvorená. Samozrejme, jedno videnie má majiteľ klubu, niektorí ľudia majú iné, ja mám iné. Keď sa stretneme v nejakých intenciách, že by to malo logiku pokračovať, tak sa to dá a keď nie, tak život pôjde ďalej,“ spochybnil svoju budúcnosť na Tehelnom poli tréner Weiss po súboji Slovana so Žilinou, po ktorom jeho tím oslavoval majstrovský titul.

Odpoveď na tieto slová v rozhovore pre RTVS dal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., ktorý s Weissom nesúhlasil a pripustil, že vôbec nie je isté, či novú sezónu začne Slovan práve s bývalým reprezentačným trénerom.

„To je otázka pre trénera Weissa, či týmto hráčom verí, pretože ja osobne im verím. Slovan je veľká značka a veľká zodpovednosť. Či to bude s trénerom Weissom alebo s niekym iným, tak aj tak pôjdeme za titulom a budeme sa chcieť kvalifikovať do Európy, ako aj minulý rok," reagoval Kmotrík.

Slovná prestrelka medzi Weissom a Kmotríkom prostredníctvom médií pokračovala. „Keď si myslí, že toto mužstvo má na 90 percent na pohárovú Európu, tak v poriadku, potom si musí priniesť iného trénera, s iným myslením a to je všetko,“ odkázal Weiss a opäť naznačil možný odchod z Tehelného poľa.

Presunie sa Weiss na lavičku Dunajskej Stredy?

Najnovšie sa spomína jeho meno v súvislosti s presunom do konkurenčného tímu DAC Dunajská Streda. Zmluva skončila portugalskému trénerovi Joaovi Janeirovi a klub zo Žitného ostrova hľadá náhradu. V hľadáčiku má byť práve aj tréner Slovana Bratislava.

„Jedným z kandidátov na jeho miesto má byť Vladimír Weiss st., ktorý v minulej sezóne viedol bratislavský Slovan," informuje portál sportnet.sk. „O Weissovi sa v Dunajskej Strede hovorilo už aj pred ročníkom 2021/22, lenže bývalý reprezentačný tréner Slovenska i Gruzínska vtedy prijal ponuku belasých," dodáva.

Dokáže vedenie DAC splniť viac predstáv prísneho a úspešného trénera Weissa ako Slovan a vybuchne na Slovensku prestupová bomba?