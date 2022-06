Real Madrid opúšťa veľká hviezda: S klubom päťkrát vyhral Ligu majstrov

Waleský futbalový útočník Gareth Bale v stredu potvrdil svoj odchod zo španielskeho klubu Real Madrid.

Tridsaťdvaročný rodák z Cardiffu pôsobil v mužstve úradujúceho majstra La Ligy a 14-násobného víťaza Ligy majstrov od roku 2013, keď doň prestúpil za 100 miliónov eur z anglického Tottenhamu Hotspur. Za tím z Premier League hral aj v sezóne 2020/2021 v rámci hosťovania. S Realom päťkrát uspel vo finále LM, pričom v rokoch 2014 a 2018 skóroval vo finálových dueloch. Tešil sa aj zo štyroch prvenstiev na MS klubov a troch ligových titulov.

"Prišiel som sem pred deviatimi rokmi ako mladý muž, ktorý si chcel splniť sen pôsobením v Reale Madrid. Nosieval som čisto biely dres s kráľovskou korunou na hrudi a hral na Štadióne Santiaga Bernabéua, získal som tituly a triumfoval som v Lige majstrov. Keď sa obzriem späť, môžem úprimne povedať, že môj sen sa stal realitou. Nikdy nezabudnem na úžasné zážitky z môjho pôsobenia v Reale Madrid, na to, čo sme dosiahli a že som bol súčasťou histórie klubu. Ďakujem všetkým spoluhráčom, trénerom aj fanúšikom, ktorí ma podporovali. Spolu sme sa zapísali do histórie klubu aj futbalu. Bolo mi cťou," napísal Bale na svojom twitteri.

Bale odohral v ročníku 2021/2022 iba sedem stretnutí za "biely balet", zaznamenal v nich jeden gól. Viacerí fanúšikovia ho vypískali aj počas osláv rekordného 14. titulu v Lige majstrov. V ostatných rokoch mu často vyčítali, že sa sústredí viac na waleskú reprezentáciu a nepodáva optimálne výkony v drese Realu. Španielske médiá ho už dlhšie kritizovali za to, že nenaplnil očakávania, ktoré doň fanúšikovia aj odborníci vkladali po príchode do mužstva. Jeden španielsky denník začiatkom tohoto vydal stĺpček s názvom "Parazit z Walesu". Bale v reakcii na to obvinil médiá z toho, že podporujú u fanúšikov hnev a sklamanie z hráčov.