Messiho ničil koronavírus: Nemohol som poriadne chodiť, zanechalo to na mne stopy!

Argentínsky futbalista Lionel Messi tvrdí, že po nákaze koronavírusom pociťoval dlhodobé následky. Hviezdny útočník Paríža St. Germain sa infikoval začiatkom januára.

"Veľmi ma to zasiahlo a zanechalo to na mne stopy. Najmä na pľúcach," uviedol Messi pre DPA. "Nevládal som trénovať, vrátil som sa do Paríža a asi mesiac a pol som nemohol ani poriadne chodiť," uviedol kapitán argentínskej reprezentácie v stredu v Londýne pred duelom Finalissima proti Taliansku.

Dlhoročný hráč Barcelony spätne ľutuje príliš skorý návrat na ihrisko po infekcii. V tomto prípade neuposlúchol odporúčania lekárov: "Chcel som behať, trénovať a pokračovať. Skončilo sa to však ešte horšie." Nákaza prišla počas jeho prvej sezóny v PSG, v ktorej nenaplnil veľké očakávania a na svoj strelecký účet si pripísal len 11 gólov v 34 zápasoch.