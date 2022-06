Pádny dôvod absencie Dávida Hancka: Narodenie syna Adama

Čas ukáže, ako sa ich vzťah bude vyvíjať ďalej. Keď obranca Sparty Dávid Hancko (24) oznámil reprezentačnému trénerovi Štefanovi Tarkovičovi (49), že sa z osobných dôvodov ospravedlňuje zo zápasov Ligy národov, šéfovi slovenskej lavičky to nebolo po vôli.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hancko však chcel byť stoj čo stoj pri pôrode svojej manželky Kristýny Plíškovej (30), ktorá mu v utorok priviedla na svet syna Adama. Slovenský futbalista sa na príchod potomka veľmi tešil. Je preto pochopiteľné, že chcel byť pri pôrode.

Z tohto dôvodu sa ospravedlnil zo zápasov LN, čo reprezentačnému koučovi spôsobilo vrásky na čele. „Je to pre mňa komplikácia, počítali sme s ním do základu. Je to trochu aj sklamanie, ale je to jeho rozhodnutie,“ povedal Štefan Tarkovič. Vzhľadom na toto vyjadrenie sa natíska otázka, či Hanckovo ospravedlnenie nebude mať v budúcnosti nejakú dohru. Hancko však prežíva šťastné obdobie, ku ktorému mu zagratulovali aj reprezentační spoluhráči.