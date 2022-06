Organizátori Okolo Slovenska pripravili chuťovku: Trať potiahli z Bratislavy do Košíc

Opäť sa snažia prekonať sami seba! Organizátori Okolo Slovenska pripravili tento rok pre fanúšikov atraktívny formát. 66. edícia (13. až 17. septembra) totiž odštartuje v bratislavskej Petržalke a finišovať bude na ďalekom východe v Košiciach. Účasť trojnásobného majstra sveta Petra Sagana (32) je otázna.

Tradičný zostavovateľ trate Stanislav Holec počas utorkového predstavenia žiaril radosťou.

„Od prvej etapy až do posledného kilometra máme divákom čo ukázať. Považujem to za jeden z najťažších, ak nie vôbec najťažší ročník, aký sme na tomto podujatí mali,“ povedal s hrdosťou Holec. Preteky Okolo Slovenska patria do kategórie UCI 2.1. Budú merať viac než 729 kilometrov, ktoré povedú od západu na východ, nie naopak, ako bývalo zvykom doteraz.

„Preteky odštartujú v Bratislave-Petržalke a cieľ budú mať v Košiciach. Cyklisti zavítajú aj do bratislavského Ružinova, Trnavy, Hlohovca, Banskej Štiavnice, Detvy, Spišskej Novej Vsi a Levoče,“ dodal Holec.

Štart domácej hviezdy Petra Sagana je však podľa organizátorov otázny. „Musel by som mať povestnú vešteckú guľu, aby som na toto vedel odpovedať. Pre mňa osobne bude smerodajné to, ako sa odprezentuje na pretekoch Okolo Švajčiarska a na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka a, samozrejme, na Tour de France. Nechávame preto teda nejaké voľné miesta,“ uviedol šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

Sagan, sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour, triumfoval vlani v celkovom poradí ešte vo farbách BORA-Hansgrohe, od tohto roka jazdí za tím TotalEnergies. „Peťo môže teoreticky na pretekoch Okolo Slovenska štartovať aj za reprezentáciu,“ uzavrel Privara.

Program podujatia

PROLÓG 13. 9.

BRATISLAVA - BRATISLAVA

1. ETAPA 14. 9.

BRATISLAVA - TRNAVA

2. ETAPA 15. 9.

HLOHOVEC - BANSKÁ ŠTIAVNICA

3. ETAPA 16. 9.

DETVA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4. ETAPA 17. 9.

LEVOČA - KOŠICE