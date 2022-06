Djokovič rýpe do Nadala: Zázračné uzdravenie? Nie je to prvýkrát

Dal si krásny darček k piatkovým 36. narodeninám! Rafael Nadal vyhral gigantickú bitku tenisových legiend vo štvrťfinále mužskej dvojhry na Roland Garros. V súboji, ktorý sa začal v máji a skončil sa v júni, poslal domov obhajcu prvenstva Novaka Djokoviča (35) s prehrou 2:6, 6:4, 2:6, 5:7. „Ale bolo to len švrťfinále, nič som nevyhral,“ krotil eufóriu Rafa, pri ktorom stálo takmer celé hľadisko, ktoré v chlade vydržalo povzbudzovať aj viac ako hodinu po polnoci.

„Neskutočný zápas. Ďakujem všetkým, ktorí vydržali do konca. Bolo neskutočne ťažké zdolať Novaka. Vždy je ťažké hrať proti nemu. Zdolať ho môžete len tak, že od prvého do posledného bodu ste maximálne sústredení. Bola to čarovná noc na mieste, ktoré patrí k najdôležitejším v mojej kariére,“ vyznal sa Nadal, ktorý spolu so svojím súperom pridal kritiku takého neskorého začiatku súboja.

„V dôležitých momentoch bol on lepší. Ja som sa nejako pomaly rozbiehal. V druhom sete som na chvíľu našiel rytmus, ale rýchlo som ho stratil a vtedy dokázal Rafa opäť pridať,“ povedal po zápase srbský tenista, ktorý si neodpustil ani narážku na to, že pred duelom Rafa spomínal zranenie a koniec kariéry... „Nie je to prvýkrát, čo Nadal dokázal vydať 100 percent niekoľko dní po zranení a neschopnosti chodiť. Už to urobil veľakrát, čo ma vôbec neprekvapuje,“ pokračoval Nole s dôvetkom: „Nechcite vedieť, čo sa mi preháňalo hlavou... Viem, že som mohol hrať lepšie. Ale prehral som s lepším hráčom, ako som ja. Mal som svoje šance, ale nevyužil som ich.“

Nadal a Djokovič proti sebe absolvovali už 59. vzájomný zápas. Celková bilancia hovorí tesne v prospech Srba (30:29). Na antuke však Nadal vedie nad Djokovičom 20:8 a na všetkých grandslamových turnajoch 11:7.