Potvrdené! Ďalší klub dostal oficiálnu ponuku na účinkovanie vo Fortuna lige

FK Železiarne Podbrezová a MFK Dukla Banská Bystrica sú už oficiálne nováčikmi Fortuna ligy v ročníku 2022/23. V stredu to potvrdilo Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), keďže oba kluby prešli skráteným licenčným konaním Licenčnej komisie SFZ.

Ďalšie uvoľnené miesto vo Fortuna lige bolo Prezídiom ÚLK ponúknuté MFK Skalica ako tretiemu tímu v II. lige.

Podbrezová ako víťaz 2. ligy a Banská Bystrica ako druhý tím 2. ligy splnili všetky podmienky pre vstup do najvyššej súťaže. Oba tímy budú hrať svoje zápasy na domácich štadiónoch. "Sme radi, že sme opäť súčasťou Fortuna ligy. Postup sme stihli už aj patrične osláviť. Teraz nás čaká práca. Musíme doplniť mužstvo, aby bolo konkurencieschopné, budeme však veriť aj chalanom, ktorí si ligu vykopali. Za tri roky, čo nie sme súčasťou ligy, sa zmenilo toho veľmi veľa, samozrejme, v tom pozitívnom vnímaní. Máme z toho radosť, veľmi sa tešíme, že budeme toho súčasťou," povedal generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček pre web fortunaliga.sk.

Postup o súťaž vyššie potešil aj generálneho riaditeľa MFK Dukla Banská Bystrica Jána Roháča: "Po siedmich rokoch, ktoré sme strávili mimo najvyššej súťaže, sme radi, že sa do nej konečne vraciame. Môžem povedať, že ÚLK má vysoký kredit, verím, že spolupráca bude naďalej výborná. Boli by sme radi, ak by si na štadión našli cestu fanúšikovia. Budeme robiť všetko pre to, aby sme hrali futbal pre ľudí."

Keďže licenciu pre nový ročník Fortuna ligy ani v odvolacom procese nedostal klub FK Senica, ÚLK predostrela ponuku Skalici. Tretí tím druhej ligy bude musieť splniť mimoriadne použitie klubového licenčného systému, resp. skrátené licenčné konanie. Po ňom by sa mal stať tretím nováčikom Fortuna ligy. "Prezídium Únie ligových klubov sa zaoberalo situáciou po neúspešnom odvolaní FK Senica. Na základe uplatnení článkov súťaženého poriadku bol prijatý postup v zmysle článku 17, kedy bol zaradený na základe športového výsledku v 2. lige MFK Skalica. Skalica bude následne oslovená do skráteného licenčného konania, kde bude musieť splniť rozdielové kritériá, keďže jej bola udelená licencia pre druhú ligu a zároveň splnila podmienky pre účasť vo Fortuna lige vo forme podpísania zmluvy s ÚLK,“ vysvetlil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Nový ročník Fortuna ligy odštartuje v polovici júla, prvé kolo je na programe 15. až 17. júla 2022. V nasledujúcich dňoch bude známy aj presný program Fortuna ligy.