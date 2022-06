Zúčastní sa Peter Sagan na pretekoch Okolo Slovenska? TOTO bude rozhodujúce

Štart Petra Sagana (32) na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska (13. až 17. septembra) je vyše tri mesiace pred začiatkom podujatia otázny. Trojnásobný majster sveta triumfoval vlani v celkovom poradí ešte vo farbách Bora-Hansgrohe, od tohto roka jazdí za tím TotalEnergies, teoreticky by však mohol súťažiť aj v drese slovenskej reprezentácie.

Účasť 32-ročného Sagana bude závisieť aj od jeho ďalšieho programu. "Museli by sme mať tú povestnú krištáľovú guľu, aby sme to vedeli. Uvidíme, ako sa odprezentuje na pretekoch Okolo Švajčiarska, na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka a, samozrejme, na Tour de France. Účasť na Okolo Slovenska súvisí možno aj s jeho účasťou na svetovom šampionáte. Nechávame nejaké voľné miesta, Peťo môže štartovať aj za reprezentáciu," povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.

"Zatiaľ máme prihláškami zazmluvnených devätnásť tímov. Situácia okolo Petra Sagana nie je definitívne vyjasnená, bude záležať na zdravotnom stave a jeho výkonnosti smerom k majstrovstvám sveta. Preto to nechávame otvorené. Máme pootvorené dvierka do počtu 21, v krajnom prípade 22 tímov," dodal športový riaditeľ Ľudovít Lučanič. Spomedzi najvyššej kategórie UCI WorldTeams sa na slovenských cestách predstavia Israel Premier Tech, BikeExchange-Jayco, Quick-Step Alpha Vinyl, Astana, Bahrain-Victorious a Jumbo-Visma.

V hre sú príchody niekoľkonásobných víťazov podujatí Grand Tour, Brita Christophera Froomea (Israel Premier Tech) a Taliana Vincenza Nibaliho (Astana), ktorý sa v tejto sezóne lúči s profesionálnou kariérou.

Preteky Okolo Slovenska patria do kategórie UCI 2.1. Tohtoročná 66. edícia bude merať viac než 729 kilometrov, ktoré povedú od západu na východ, nie naopak, ako bývalo zvykom doteraz. Trať odštartuje v Bratislave-Petržalke a cieľ bude mať v Košiciach. Cyklisti zavítajú aj do bratislavského Ružinova, Trnavy, Hlohovca, Banskej Štiavnice, Detvy, Spišskej Novej Vsi a Levoče. "Od prvej etapy máme všetkým divákom čo ukázať. Považujem to za jeden z najťažších, ak nie vôbec najťažší ročník," uviedol veliteľ konvoja a zostavovateľ trate Stanislav Holec.

"Vlaňajší ročník bol prelomový a jeden z najúspešnejších. Podarilo sa nám dostať preteky na obrazovky Eurosportu. Dlhé roky sme o tom snívali, mohli sme ukázať krásy Slovenska. Dostali sme niekoľko ocenení, veľmi si vážim hodnotenie Medzinárodnej cyklistickej únie, ktorá tu má svojho pozorovateľa. Všetko sme mali najvyššie ohodnotené, v našej kategórii určite patríme do prvej trojky. Verím, že aj 66. ročník bude úspešný, hoci konkurencia v okolí Slovenska nespí," uzavrel Privara.