Jaromír Jágr sa stal terčom posmešných odkazov: Fanúšikovia vtipne i sarkasticky komentujú jeho veľkú novinku!

Hviezdny hokejista Jaromír Jágr (50) začal podnikať. Pod vlastnou značkou JJ68 ponúka konopné oleje, potravinové doplnky, kozmetiku a ďalšie produkty.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Motiváciou je pre neho možnosť podieľať sa na výrobe. Päťdesiatročný hrajúci majiteľ extraligového Kladna pripustil, že sa novou cestou vydal aj preto, aby zaplnil medzeru po hokeji, až sa rozhodne ukončiť kariéru. "Keď sa zamyslím nad tým, koľko mám rokov a ako dlho ešte budem hrať, nič iné mi nezostáva. Premýšľam, nad tým, čo tú medzeru vyplní. Napadlo ma urobiť vlastnú značku, aby som mohol robiť niečo, čo by ma bavilo," povedal Jágr na tlačovej konferencii v Prahe.

"Ako športovec máš veci, ktoré ťa brzdia. Tým najväčším problémom je asi bolesť. Človek premýšľa a hľadá rôzne cesty, ako sa jej zbaviť. Ľudí ti radia, ale nikdy nevieš, či to funguje. Niekto radí studenú sprchu. Ale až niekedy pred troma štyrmi rokmi som prišiel na to, čo v mojom prípade funguje stopercentne,“ uviedol Jágr s tým, že na e-shope ponúka len produkty, ktoré sám vyskúšal.

Niektorí fanúšikovia si neodpustili sarkastické komentáre na sociálnych sieťach. "Jarda, niekoľkokrát som ti volal aj písal ohľadom tej zmluvy s dodávaním bylín, ozvi sa, nech to veľmi neuschne," snažil sa o vtipnú poznámku fanúšik. "Dlhodobo si hovorím, že Jágrova skratka neznamená tú marketingovú množinu fanúšikov parádne pomenovanú ako hokejová rodina, ale znamená Human resources ako ďalej rozširovať a speňažovať fanúšikov," kopol si do hokejistu Roman.

"Jardo... rozbehnúť biznis s predraženými produktmi z konope a nalákať ľudí, že práve tie sú naj, pretože je to značka od JJ. To je slušný biznis plán. Myslela som, že elektrobicykel nič neprekoná," píše Petra. "To vymyslela tá jeho modelka, aby mala nejakú prácu," vysvetlila svoju teóriu Jana.