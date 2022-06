Novotný s Nerudom prekonali ďalšiu métu: Toto je náš sen, uvidíme kam dôjdeme...

Ondrej Novotný je spoločne s Palom Nerudom zakladateľom a majiteľom Oktagonu, ktorý raketovo vyrástol a rastie ďalej, o čom svedčí aj expanzia na nemecký trh. V Nemecku má za sebou organizácia MMA podarenú Výzvu, ktorá výnimočný príbeh odštartovala aj u nás.

Už najbližšiu sobotu sa uskutoční vo frankfutskom Festhalle event s názvom Oktagon 33, na ktorom nebude chýbať súboj o titul ľahkej váhy medzi šampiónom Ivanom Buchingerom a dočasným šampiónom Losenem Keitom. Na karte sa predstaví aj Karlos Vémola, ktorý sa vracia do klietky po zranení ruky a fanúšikovia si budú môcť užiť aj finále nemeckej Oktagon Výzvy. „Náš vstup na nemecký trh vnímam tak, že sa občas musím poštípať či je to vlastne pravda. Podarilo sa nám vypredať veľkú arénu, vo Festhalle je kapacita 10-tisíc ľudí. Nikto tu ešte nevypredal turnaj, ani UFC, KSW či akákoľvek domáca organizácia. Povedal som si, do p*dele ako to je vlastne možné? V tomto sme rozhodne prví.“

Známy moderátor tiež potvrdil, že je miestami dosť cítiť to, že Nemci sú v istých veciach značne odlišní od Slovákov či Čechov. „Majú inú náturu. Vidno to napríklad v tom, že štyri hodiny pred akciou prídu nejakí ľudia, ktorí budú merať rozostupy medzi stoličkami. Na niektorých veciach si potrpia a na iných zas nie. V biznise to vnímam zatiaľ tak, že sú menej pružní, vždy je to niečo za niečo. Pre nás je to v každom prípade niečo nové a pre nich tiež,“ pokračoval rodák z Ostravy.

Novotný sa stal najvýraznejšou postavou bojových športov ako v Česku tak i na Slovensku a to aj vďaka tomu, že pred vznikom Oktagonu pracoval ako komentátor a neskôr moderátor na akciách po oboch krajinách.

Je to človek, ktorý sa nebojí povedať svoj vlastný názor a často sa dokáže na rôzne témy vyjadriť so značným prehľadom. Málokto o ňom vie aj to, že ako dieťa žil rok a pol s rodičmi v Grécku, prípadne že brigádoval v USA, kde čistil kinosály. „Vnímam to tak, že život na rôznych miestach vás poriadne pripraví do života. Stále som vyrastal niekde inde a to formovalo moju osobnosť, ktorá je vnímavá na niektoré veci a dokáže určité veci spracovávať. Priznám sa, že ma najviac bavilo sledovať televíziu a v nej šport a šou. Nikdy som si nemyslel, že by to raz mohlo byť niečo čo ma môže aj živiť a pozri sa na to teraz,“ dodal s úsmevom Novotný.

Sám pritom prezradil to, že náhradníka za seba na akciách Oktagonu pripraveného nemá, keďže nad tým, že by sa hocičo mohlo stať jednoducho ani nerozmýšľa. „Obaja s Palom veríme na to, že takéto veci si nesmieš pripúšťať. Takže na Štvanici nebude pršať a nám sa nič nestane, a tak nemusíme hľadať náhradníka. Sme proste inak nastavení a tieto otázky preto úprimne vôbec neriešime.“

Ondrej je s Palom Nerudom v nepretržitom kontakte prakticky od vzniku projektu v roku 2016. Aj preto nás zaujímalo ako funguje ich vzájomná komunikácia aj po rokoch. „Pali je moje druhé krídlo a to ľudské aj kamarátske, ktoré málokedy v živote nájdeš a nám sa to nejako podarilo. Od prvého dňa v tom ideme a všetko klape ako má. Ja mám väčšie slovo v zmysle športových otázok, Palo sa viac venuje vizuálnej stránke a rovnakou mierou sa venujeme biznisovej stránke. Aktuálne už riešime niektoré veci jedným pohľadom, tak dobre si rozumieme.“

Oktagon pripravil nový projekt s názvom „Kdo prežije“. Jeho účastníkmi sú Nathan Dzaba a Adam Raiter, ktorý spoločne učinkovali v šou Survivor, ktorú Ondrej Novotný moderoval. „Celý tento nápad vlastne vznikol na ostrove. Mali medzi sebou zaujímavý konflikt a obaja sú vcelku zaujímaví. Takže môžu k tomuto športu prilákať veľa fanúšikov, ktorí uvidia niečo, čo sme tu ešte nemali,“ okomentoval zrod nového projektu dlhoročný komentátor a moderátor.

Obaja sa stretnú vo finálovom zápase dvoch amatérskych fighterov v Brne 17.9., predtým na fanúšikov MMA čaká tzv. „najkrásnejší turnaj roku“ na Štvanici v Prahe, ktorý sa vypredal za pár dní a to dokonca bez toho, aby Oktagon oznámil čo i len jeden zápas, ktorého budú fanúšikovia v Prahe svedkami 23.7.2022.

„Chceme byť najväčší na svete v Európe. Náš sen je byť európskou organizáciou, ktorá je zábavná pre Európu ako takú. Chceme dosiahnuť to, aby o nás ľudia vedeli po celom svetadiely. To je náš sen, uvidíme, kam v ňom dokážeme dôjsť.“