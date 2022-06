Zasiahli ich mimoriadne smutné správy: Dalič a Deschamps opustili reprezentačné kempy

Tréner chorvátskych futbalistov Zlatko Dalič (55) opustil kemp národného tímu. Dôvodom je náhle úmrtie jeho otca, informovala v stredu agentúra APA.

Podľa denníka Jutarnji list sa Dalič dozvedel smutnú správu po utorkovom tréningu reprezentácie a hneď odcestoval do svojho rodného mesta Livno v Bosne a Hercegovine. V stredu sa tam mal zúčastniť na otcovom pohrebe.

Päťdesiatpäťročný kouč by sa mal následne vrátiť do reprezentačného kempu a v piatkovom zápase Ligy národov v Osijeku proti Rakúsku by už mal byť na striedačke. "Chceme vyjadriť hlbokú sústrasť Zlatkovi a jeho rodine. Odkazujeme mu, že celá chorvátska futbalová rodina stojí pri ňom v tejto ťažkej chvíli," uviedol prezident Chorvátskeho futbalového zväzu Marijan Kustič.

V utorok zomrel otec aj trénerovi francúzskej reprezentácie Didierovi Deschampsovi, ktorý po tragickej správe takisto odišiel z kempu "Les Bleus". Počas jeho absencie viedol tréningy asistent Guy Stephan. Reprezentačný tím si uctil pamiatku zosnulého otca minútou ticha.

Úradujúcich majstrov sveta čaká v piatok na Stade de France súboj s Dánskom. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Didierovho otca. Didier odišiel, aby sa stretol s príbuznými. Chcem mu v týchto ťažkých chvíľach vyjadriť podporu," citovala agentúra DPA prezidenta Francúzskej futbalovej federácie Noëla Le Graëta.

Chorváti a Francúzi sú súperi v 1. skupine A-divízie Ligy národov, v pondelok sa stretnú vo vzájomnom zápase v Splite.