Ukrajinský futbalista neudržal slzy: Dojemný odkaz pre celý svet!

Záložníka Oleksandra Zinčenka (25) premohli v predvečer zápasu ukrajinských futbalistov proti Škótsku v semifinále play off o majstrovstvá sveta emócie.

Na tlačovej konferencii v Glasgowe v slzách uviedol, že dôležitejšie ako postup pre neho je, aby v jeho krajine opäť zavládol mier. "Všetci Ukrajinci chcú jediné - zastaviť túto vojnu. Rozprával som sa s ľuďmi z rôznych krajín z celého sveta, hovoril som s mladými Ukrajincami. Nechápu, čo sa na Ukrajine deje. Chcú len, aby sa vojna skončila, majú sen zastaviť vojnu," povedal hráč Manchestru City, s ktorým ovládol anglickú ligu.

Zápas ukrajinských futbalistov so Škótskom bol preložený z marca na 1. júna po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. Víťaz stretnutia bude hrať o štyri dni neskôr v Cardiffe s Walesom o účasť na jesennom šampionáte v Katare.

"Pokiaľ ide o futbal a tím, máme vlastný sen. Chceme ísť na majstrovstvá sveta, chceme odovzdať tie neuveriteľné emócie Ukrajincom, lebo si to v tejto chvíli toľko zaslúžia," vyhlásil 25-ročný Zinčenko. "Som si istý, že nás bude sledovať celá Ukrajina. Budeme tú podporu cítiť. Môžeme o tom hovoriť, ale musíme to dokázať na ihrisku. Budeme sa snažiť, aby naši ľudia boli šťastní a hrdí."

⚡️Football player Oleksandr Zinchenko burst into tears at a pre-match press conference when he spoke about the war: “Every Ukrainian has a main dream - to stop the war. pic.twitter.com/7aNEwRyK4p — Flash (@Flash43191300) May 31, 2022

Krátko po začiatku vojny zverejnil s krajanom Andrejom Jarmolenkom video vyzývajúce na ukončenie bojov a tiež neskôr vystupoval proti ruskej agresii. "Tie pocity sa nedajú opísať, kým to nezažijete. To, čo sa teraz deje v našej krajine, je neprijateľné. Preto musíme túto agresiu úplne zastaviť. Musíme vyhrať, pretože Ukrajina je slobodná krajina. Nikdy sa nevzdá," uviedol. "Mnoho krajín to možno nechápe. Dnes je to Ukrajina, ale zajtra to môžete byť vy. Preto musíme byť jednotní a poraziť agresiu spoločne," dodal.

Ocenil, že Škóti sa rozhodli poskytnúť fanúšikom fonetický prepis ukrajinskej hymny, aby ju mohli spoločne zaspievať. "To je úžasná iniciatíva," povedal.

Ukrajinskí futbalisti na boj o MS trénovali v Slovinsku a zohrali tri prípravné zápasy proti tímom Mönchengladbachu, Empoli a Rijeky.