Hokejový obranca Martin Marinčin potešil fanúšikov v Košiciach: Ukázal medailu i pohár!

Skvelá sezóna po návrate zo zámoria! Hokejový obranca Martin Marinčin (30) sa vlani v lete vrátil po dlhých 11 rokoch spoza veľkej mláky a upísal sa českému Třincu. A urobil dobre, s klubom získal majstrovský titul a v drese slovenskej reprezentácie prispel vo februári na zimných hrách k historickému bronzu. V pondelok poobede ukázal fanúšikom v rodných Košiciach cennú medailu i obrovský pohár za titul!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred štyrmi rokmi sa Marinčin v uliciach Košíc pochválil Calderovým pohárom za triumf v nižšej súťaži AHL, tentoraz priniesol hokejovým nadšencom ukázať až dva vzácne artefakty.

Bronzovú medailu z olympiády v Číne a Masarykov pohár určený pre víťaza českej súťaže. „Veľmi si vážim každý úspech a je pekné podeliť sa oň aj s fanúšikmi. Objavila sa možnosť priviezť pohár domov a brat mi navrhol, aby sme ho vzali medzi ľudí priamo do centra mesta. Najväčšiu radosť z toho určite mali malí chlapci, ktorých trénuje brat v HC Košice,“ prezradil Marinčin pre hockeyslovakia, ktorý v NHL odohral sedem sezón a celkovo 227 stretnutí.

Správne rozhodnutie

Návrat do Európy Martin rozhodne neľutuje. „Určite nie. Ak by som ostal v zámorí, tak by som sa asi nedostal ani na olympiádu a nemal by som tento bronz. K tomu prišiel aj ligový titul a bolo to teda správne rozhodnutie. V Třinci sa mi vrátila chuť do hokeja a z pohľadu úspechov som takúto sezónu nikdy nezažil. Hrával som veľa, boli sme úspešní a k dokonalosti chýbalo azda iba viac kanadských bodov. Aspoň však mám motiváciu do budúcej sezóny,“ pokračoval Martin, ktorý si bez problémov vybavil u vedenia Třinca pohár na súkromné oslavy v Košiciach.

„Třinec už našťastie triumfoval v extralige viackrát, teraz trikrát v rade, tak­že k dispozícii má viaceré repliky. Dostať sa k poháru je teraz pomerne ľahké,“ zasmiala sa opora českého šampióna, ktorá pozorne sledovala aj výkony národného tímu na nedávnom šampionáte vo Fínsku.